 Elazığspor'a rakip yok – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Elazığspor'a rakip yok

    Elazığspor'a rakip yok

    Doğu temsilcisi, dün güçlü rakibi Çaykur Rizespor’u tam 3 golle yıktı, yenilmezlik serisini de 6 karşılaşmaya çıkardı.

    Günün maçı Elazığ Atatürk Stadı'nda oynandı. Zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen Elazığspor oldu. Ç.Rize'yi 3-1 mağlup eden Doğu ekibi, puanını 14'e çıkarırken, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. Bordo-beyazlılar, 72. dakikada Tom'un penaltısıyla öne geçti. Çaykur Rizespor 84'te Samu'nun penaltısıyla karşılık verdi. 87'de Erman, 88'de de Ahmet ile fileleri havalandıran Elazığspor, güçlü rakibine karşı 3 puanın sahibi oldu
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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