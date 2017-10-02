Elazığspor'a rakip yok

Doğu temsilcisi, dün güçlü rakibi Çaykur Rizespor’u tam 3 golle yıktı, yenilmezlik serisini de 6 karşılaşmaya çıkardı.

Günün maçı Elazığ Atatürk Stadı'nda oynandı. Zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen Elazığspor oldu. Ç.Rize'yi 3-1 mağlup eden Doğu ekibi, puanını 14'e çıkarırken, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. Bordo-beyazlılar, 72. dakikada Tom'un penaltısıyla öne geçti. Çaykur Rizespor 84'te Samu'nun penaltısıyla karşılık verdi. 87'de Erman, 88'de de Ahmet ile fileleri havalandıran Elazığspor, güçlü rakibine karşı 3 puanın sahibi oldu