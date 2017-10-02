Akın Çorap Giresunspor, namağlup lider

Sezona Süper Lig parolasıyla başlayıp ilk maçında Boluspor ile barebere kalan Akın Çorap Giresunspor, ardından Adanaspor, İstanbulspor, Eskişehirspor ve Denizlispor maçlarını kazandı.

Denizlispor galibiyeti sonrası Çaykur Rizespor'un puan kaybıyla liderliğe yükselen Akın Çorap Giresunspor, evindeki son iki maçı kazanma başarısı gösteremedi.

Yeşil-beyazlı takım, 6 puan parolasıyla çıktığı Elazığspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarından beraberlikle ayrılarak 2 puan topladı.

Deplasmanda ve evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisi, 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Akın Çorap Giresunspor ayrıca ligin tek yenilgisiz takımı konumunda.

Kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, yaptığı açıklamada, namağlup takım olarak zirvede olmalarına rağmen sahalarındaki iki maçta 4 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Lider takım olmaları nedeniyle rakiplerin maçlara daha iyi hazırlandığını belirten Kurt, her karşılaşmanın final havasında geçtiğini kaydetti.

Kurt, milli maç arasının ardından oynayacakları Gazişehir Gaziantep maçıyla yeniden yükselişe geçmek istediklerini ifade ederek, "Ligde üst sıralardaki takımlar birbirine çok yakın puanlarda. Her maçı en iyi sonuçla geçip Süper Lig hedefimize kayıpsız devam etmek istiyoruz. İnşallah sezon sonunda gülen taraf olacağız." diye konuştu.