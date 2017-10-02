Akın Çorap Giresunspor, namağlup lider
TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, ligde oynadığı karşılaşmalardan yenilgi almayarak liderliğini sürdürdü.
Sezona Süper Lig parolasıyla başlayıp ilk maçında Boluspor ile barebere kalan Akın Çorap Giresunspor, ardından Adanaspor, İstanbulspor, Eskişehirspor ve Denizlispor maçlarını kazandı.
Denizlispor galibiyeti sonrası Çaykur Rizespor'un puan kaybıyla liderliğe yükselen Akın Çorap Giresunspor, evindeki son iki maçı kazanma başarısı gösteremedi.
Yeşil-beyazlı takım, 6 puan parolasıyla çıktığı Elazığspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarından beraberlikle ayrılarak 2 puan topladı.
Deplasmanda ve evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisi, 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.
Akın Çorap Giresunspor ayrıca ligin tek yenilgisiz takımı konumunda.
Kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, yaptığı açıklamada, namağlup takım olarak zirvede olmalarına rağmen sahalarındaki iki maçta 4 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Lider takım olmaları nedeniyle rakiplerin maçlara daha iyi hazırlandığını belirten Kurt, her karşılaşmanın final havasında geçtiğini kaydetti.
Kurt, milli maç arasının ardından oynayacakları Gazişehir Gaziantep maçıyla yeniden yükselişe geçmek istediklerini ifade ederek, "Ligde üst sıralardaki takımlar birbirine çok yakın puanlarda. Her maçı en iyi sonuçla geçip Süper Lig hedefimize kayıpsız devam etmek istiyoruz. İnşallah sezon sonunda gülen taraf olacağız." diye konuştu.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:38
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ABDÜLKADİR 38 MİLYON EURO'YA SATILDI MI?
Toplam 3
Yorum
TUGAY ÖYLE BİR ŞEY VARSA HEMEN VERİLSİN YOKSA BİZİM ÜLKEDE İYİ FUTBOL EĞİTİMİ ALAMAZ KAYBOLUR GİDER ŞİMDİDEN BOL ŞANSLAR ABDÜLKADİR
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 3
Yorum
sampiyon besiktas olur böyle seyler,güzel olan takim mücadeleyi birakmiyor sahada bir iki futbolcu kötü oynasa da.Unutmayalim ki hafta ici CL maci da vardi
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Aslan cirit atıyor, F.Bahçe giremiyor!
Toplam 6
Yorum
ne bekliyorduk adam lens bile almadı dikine oynuyor çalım atıyor süratli diye halbuki benim fb yan veri oynamalı belki bir tane atarsak bize yeter aykut la
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