Adanaspor Gueye ile güldü

TFF 1. Lig'in 7'nci haftasında Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçildi. Konuk ekip 86'de Younes ile öne geçti. Ancak 90'da skoru eşitleyen Gueye 90+3'te bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-1.