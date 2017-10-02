 Adanaspor Gueye ile güldü – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Adanaspor Gueye ile güldü

    Adanaspor Gueye ile güldü
    TFF 1. Lig'in 7'nci haftasında Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçildi. Konuk ekip 86'de Younes ile öne geçti. Ancak 90'da skoru eşitleyen Gueye 90+3'te bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-1.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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