Samsunspor, Balıkesir'i devirdi
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankara'da oynanan karşılaşmada Samsunspor, Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay, Oğuz Kağan Çalışır, Habip Tiryaki
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Ufuk Badak, Ahmet Cebe (Dk. 79 Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ahmet Burak Solakel (Dk. 64 Gökay Iravul), Göksu Türkdoğan (Dk. 88 Ercan Yazıcı), Ayite
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan (Dk. 73 Aissati), Oğuz Yılmaz, Glumac, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 79 Cumali Bişi), Kethevoama, Burak Çalık (Dk. 57 Abdulkadir Özgen), Otoo
Goller: Dk. 50 Göksu Türkdoğan, Dk. 67 Ayite (Samsunspor), Dk. 55 Otoo (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kart: Dk. 56 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 40 Ayite, Dk. 45+1 Göksu Türkdoğan (Samsunspor), Dk. 46 Oğuz Yılmaz, Dk. 70 Kethevoama (Balıkesirspor Baltok)
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:27
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DEV KAPIŞMA
Toplam 18
Yorum
ali sizi yendikten sonra da bakem böyle konuşabilecen mi siz de eksik çok rahat yenicez sizi
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‘İMPARA’TUDOR!
Toplam 9
Yorum
2011-2012 Kadıköy'de şampiyonluk/Hassabeyi 1996-1997 82 puan kazanarak 11. 1997-1998=20:45 1998-1999 üst üste üçüncü kez zirvede 1999-2000 4 sene üst üste şampiyon UEFA 2005-2006 16.
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DEV KAPIŞMA
Toplam 6
Yorum
karakartal Yönetim uyuma takımına sahip çık. tescilli Beşiktaş düşmanı Fırat Aydınus çok kritik maçımıza verildi.Beşiktaşa karşı dolduruluyor.
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