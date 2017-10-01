 Samsunspor, Balıkesir'i devirdi – Fotomaç – 01 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , Balıkesir'i devirdi

    Samsunspor, Balıkesir'i devirdi

    'in 7. haftasında Ankara'da oynanan karşılaşmada , 'u 2-1 yendi.

    Stat: Ankara 19 Mayıs

    Hakemler: Süleyman Abay, Oğuz Kağan Çalışır, Habip Tiryaki

    Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Ufuk Badak, Ahmet Cebe (Dk. 79 Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ahmet Burak Solakel (Dk. 64 Gökay Iravul), Göksu Türkdoğan (Dk. 88 Ercan Yazıcı), Ayite

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan (Dk. 73 Aissati), Oğuz Yılmaz, Glumac, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 79 Cumali Bişi), Kethevoama, Burak Çalık (Dk. 57 Abdulkadir Özgen), Otoo

    Goller: Dk. 50 Göksu Türkdoğan, Dk. 67 Ayite (), Dk. 55 Otoo ()

    Kırmızı kart: Dk. 56 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)

    Sarı kartlar: Dk. 40 Ayite, Dk. 45+1 Göksu Türkdoğan (Samsunspor), Dk. 46 Oğuz Yılmaz, Dk. 70 Kethevoama (Balıkesirspor Baltok)

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsunspor, Balıkesir'i devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.