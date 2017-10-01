 Samsun'a şok – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Samsun'a şok

    Samsun'a şok
    ALPAY Özalan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'yi getirmek isteyen Samsunspor'a şok... Kırmızı beyazlıların başkanı Erkurt Tutu'nun önceki gün Sözeri'ye teklifte bulunduğu ve 51 yaşındaki hocadan olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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