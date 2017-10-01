Rizespor’da tek yol zafer

SON 2 maçında 5 puan kaybeden Çaykur Rizespor, Elazığspor sınavı için geri sayıma geçti. Ligin henüz başında olduklarını belirten teknik direktör Hikmet Karaman, "Kimse kendini dev aynasında görmesin. İddialıyız ve bu takım sezon sonunda ipi göğüsleyecek. Ligdeki diğer takımlarla kıyaslama yaptığımızda Rizespor, yönetimi ve oyuncu kadrosuyla her açıdan daha kaliteli bir takım. Bize güvenenleri yanıltmayacağız" diye konuştu.