Lider pusuda

TFF 1. Lig'de sahasında Ümraniye'yi ağırlayacak Giresunspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Metin Diyadin, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Elazığspor karşısında geçen hafta iki puan kaybettik. O puan kaybını bu hafta telafi etmek istiyoruz" dedi.