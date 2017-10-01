 Lider pusuda – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Lider pusuda

    Lider pusuda
    TFF 1. Lig'de sahasında Ümraniye'yi ağırlayacak Giresunspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Metin Diyadin, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Elazığspor karşısında geçen hafta iki puan kaybettik. O puan kaybını bu hafta telafi etmek istiyoruz" dedi.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:25
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