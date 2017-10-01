KAYSERİ TAM YOL İLERİ
Sarı-kırmızılı takım; Güray, Kana Bıyık ve Mendes’in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırarak bu sezon evinde çıktığı 4. maçta 3. galibiyetini elde etti. Bursa ise üst üste 2. yenilgisini alıp kötü gidişi sürdürdü
Gol diye sevindi
Mücadelenin 78. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Kayserispor savunması topu uzun kullandı. Havadan gelen topu Bursasporlu Ekong kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak arkasına düştü. Seken topu kapan Umut Bulut, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisinde bekleyen kaleci Harun Tekin'in üzerinden aşırdı. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Tam bu sırada takım arkadaşıyla sevinmeye başlayan Umut büyük hayal kırıklığı yaşadı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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