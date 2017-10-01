 KAYSERİ TAM YOL İLERİ – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    KAYSERİ TAM YOL İLERİ

    KAYSERİ TAM YOL İLERİ

    Sarı-kırmızılı takım; Güray, Kana Bıyık ve Mendes’in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırarak bu sezon evinde çıktığı 4. maçta 3. galibiyetini elde etti. Bursa ise üst üste 2. yenilgisini alıp kötü gidişi sürdürdü

    Zorlu sezona Galatasaray yenilgisiyle başlamasının ardından son haftalarda başarılı sonuçlarla dikkat çeken Kayserispor, dün de Bursapor'u evine puansız yolladı: 3-1. Evinde bu sezon çıktığı 4. maçında 3'üncü zaferine imza atan sarı-kırmızılılara 15. dakikada Güray Vural, 73'te Kana Bıyık ve 87'de Mendes'in golleri 3 puanı getirdi. Henüz 7. haftası oynanan ligde 4. yenilgisini yaşayan Bursaspor'un tek sayısını ise 38. dakikada William Ekong kaydetti. Ryan Mendes özellikle attığı goldeki çabasıyla taraftarlardan takdir görürken, Güray'a asist yapan Deniz Türüç de oyundan çıkarken ayakta alkışlandı. Aldığı bu galibiyetle 14 puana yükselen ev sahibi ekip, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. İki haftadır mağlup olan Timsah 9 puanda kaldı. Haftaya Karabük deplasmanına gidecek; Bursaspor ise Osmanlıspor'u konuk edecek. Öte yandan Kayseri'nin hocası Sumudica iddialı konuşup "Daha iyi olacağız" dedi.

    Gol diye sevindi
    Mücadelenin 78. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Kayserispor savunması topu uzun kullandı. Havadan gelen topu Bursasporlu Ekong kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak arkasına düştü. Seken topu kapan Umut Bulut, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisinde bekleyen kaleci Harun Tekin'in üzerinden aşırdı. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Tam bu sırada takım arkadaşıyla sevinmeye başlayan Umut büyük hayal kırıklığı yaşadı.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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