İstanbul kaçtı, Demir yakaladı

İstanbulspor’un iki kez öne geçtiği karşılaşmada Adana Demir bir puanı kurtardı

KASIMPAŞA Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda dün müthiş bir mücadele vardı. İstanbulspor'un iki kez öne geçtiği karşılaşmada Adana Demirspor pes etmedi, 90 dakika 2-2'lik beraberlikle bitti. İlk tehlikeli pozisyonunda golle buluşan ev sahibi, 43. dakikada Kojic'in kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. Konuk takım 45'te hemen karşılık verdi. Atabey, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ikinci yarısı da hareketliydi. Zafer'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Muhsin, 61'de İstanbulspor'a bir kez daha skor avantajını getirdi: 2-1. Bu dakikadan sonra beraberlik için saldıran Adana Demir, 81'de eşitliği sağladı. Savaş'ın ortasına hareketlenen Tambe, kafayla skoru 2-2 yaptı.