 Giresunspor ve Ümraniyespor yenişemedi – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    ve yenişemedi

    Giresunspor ve Ümraniyespor yenişemedi

    'in yedinci haftasında Akın Çorap sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Stat: Giresun Atatürk

    Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Metin, İlker Toprak

    Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Onur Demir (Dk. 46 Fatih Atik), Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dialiba (Dk. 85 Sinan Özkan), Dimitriadis, Dodo, Korkishko (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Recep Aydın, Dale

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Aaron, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Andreas (Dk. 90+1 Samet Asatekin), Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Cleyton (Dk. 64 Bulut Kaya), Drole, Serdar Özbayraktar (Dk. 78 Emircan Altıntaş)

    Goller: Dk. 11 Dale (Akın Çorap ), Dk. 45+1 İbrahim Akdağ (penaltıdan) ()

    Sarı kartlar: Dk. 16 Onur Demir, Dk. 62 Caner Arıcı, Dk. 67 Fatih Atik (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 14 Drole, Dk. 39 Cleyton, Dk. 79 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:27
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