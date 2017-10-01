 Eskişehir siftah yaptı – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Eskişehir siftah yaptı

    Eskişehir siftah yaptı

    Es Es, gol düellosu şeklinde geçen maçta 3 puanı Bruno (pen.) Semih ve Hasan Ayaroğlu’nun golleriyle aldı. Manisa’ya Perovic ev Sebaihi’nin sayları yetmedi

    TFF 1. Lig'de ilk 6 haftada galibiyet bulamayan , 7. haftada evinde ağırladığı Manisaspor'u 3-2 mağlup etti. 9. dakikada sağ kanattan çıkan Manisaspor'da, Perovic takımını öne geçirdi: 0-1. 45+1. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun soldan ortasında top Hikmet Balioğlu'nun eline çarpınca, hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Bruno, Emrullah'ın uzandığı köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-1. 65. dakikada Dorukhan'ın sağdan ortasında müsait pozisyondaki Semih Şentürk, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1. 72. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Hasan Ayaroğlu, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. 3-1. 81'de Sebaihi skoru belirledi: 3-2.

    İLDİZ: HAK ETTİK
    Eskişehir Teknik Direktörü , iç sahada 3-2 kazandıkları Grandmedical Manisaspor maçına ilişkin, "Oyunun başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik" dedi. 2-3 gündür takımla birlikte çalıştığını söyleyen İldiz daha iyi olacaklarını belirtti.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:12
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