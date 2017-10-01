Eskişehir siftah yaptı
Es Es, gol düellosu şeklinde geçen maçta 3 puanı Bruno (pen.) Semih ve Hasan Ayaroğlu’nun golleriyle aldı. Manisa’ya Perovic ev Sebaihi’nin sayları yetmedi
İLDİZ: HAK ETTİK
Eskişehir Teknik Direktörü Yücel İldiz, iç sahada 3-2 kazandıkları Grandmedical Manisaspor maçına ilişkin, "Oyunun başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik" dedi. 2-3 gündür takımla birlikte çalıştığını söyleyen İldiz daha iyi olacaklarını belirtti.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:12
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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