Elazığspor, Rizespor'u evinde devirdi
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Elazığspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Bjarnason (Dk. 89 Berk Yıldız), Sarpong, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Tatos (Dk. 89 Kadir Bekmezci), Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk (Dk. 61 Ahmet Aras), Tom
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Recep Niyaz, Saadane, Samudio, Oğulcan Çağlayan (Dk. 61 Halil İbrahim Sönmez), Süleyman Koç (Dk. 77 Lincoln), Milosevic (Dk. 64 Ümit Kurt), Orhan Ovacıklı, Kweuke
Goller: Dk. 72 Tom (penaltıdan), Dk. 87 Erman Bulucu, Dk. 88 Ahmet Aras (Elazığspor), Dk. 84 Samudio (penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Robin Yalçın, Dk. 34 Recep Niyaz, Dk. 38 Oğulcan Çağlayan, Dk. 71 Orhan Ovacıklı, Dk. 76 Ümit Kurt, Dk. 90+3 Saadane (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Mehmet Yiğit, Dk. 83 Onur Günay (Elazığspor)
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:58
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 38
Yorum
QwZx Siz stada girerken de bir penaltınız vardı, Gomis kösteklendi, kimse görmedi,verilmedi onu unuttun.!! Akıl fikir ver yaradanım.
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 38
Yorum
QwZx Siz stada girerken de bir penaltınız vardı, Gomis kösteklendi, kimse görmedi,verilmedi onu unuttun.!! Akıl fikir ver yaradanım.
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MAICON KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Toplam 4
Yorum
gs karabükspora karsı çok hata yaptık deplasman olsa çeviremezdik
Elazığspor, Rizespor'u evinde devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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