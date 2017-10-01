 Elazığspor, Rizespor'u evinde devirdi – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    , Rizespor'u evinde devirdi

    Elazığspor, Rizespor'u evinde devirdi

    'in 7. haftasında , konuk ettiği 'u 3-1 mağlup etti.

    Stat: Elazığ Atatürk

    Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

    Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Bjarnason (Dk. 89 Berk Yıldız), Sarpong, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Tatos (Dk. 89 Kadir Bekmezci), Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk (Dk. 61 Ahmet Aras), Tom

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Recep Niyaz, Saadane, Samudio, Oğulcan Çağlayan (Dk. 61 Halil İbrahim Sönmez), Süleyman Koç (Dk. 77 Lincoln), Milosevic (Dk. 64 Ümit Kurt), Orhan Ovacıklı, Kweuke

    Goller: Dk. 72 Tom (penaltıdan), Dk. 87 Erman Bulucu, Dk. 88 Ahmet Aras (), Dk. 84 Samudio (penaltıdan) ()

    Sarı kartlar: Dk. 11 Robin Yalçın, Dk. 34 Recep Niyaz, Dk. 38 Oğulcan Çağlayan, Dk. 71 Orhan Ovacıklı, Dk. 76 Ümit Kurt, Dk. 90+3 Saadane (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Mehmet Yiğit, Dk. 83 Onur Günay (Elazığspor)

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:58
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