 Denizlispor 90+2’de güldü – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Denizlispor 90+2’de güldü

    Denizlispor 90+2’de güldü
    SAHASINDA Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Denizlispor, son dakika golüyle zafere ulaştı. Tekik direktör Reha Erginer yönetimindeki ilk sınavında 3 puanı alan Ege ekibi, karşılaşmaya hızlı başladı. Birçok pozisyon yakalayan yeşil-siyahlılar, bu fırsatları harcarken, aradığı golü 90+2'de buldu. Moritz golüyle öne geçen Denizlispor, 7. haftada ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla ev sahibi puanını 4'e çıkarırken, Gazişehir 6 puanda kaldı.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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