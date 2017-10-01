Denizlispor 90+2’de güldü

SAHASINDA Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Denizlispor, son dakika golüyle zafere ulaştı. Tekik direktör Reha Erginer yönetimindeki ilk sınavında 3 puanı alan Ege ekibi, karşılaşmaya hızlı başladı. Birçok pozisyon yakalayan yeşil-siyahlılar, bu fırsatları harcarken, aradığı golü 90+2'de buldu. Moritz golüyle öne geçen Denizlispor, 7. haftada ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla ev sahibi puanını 4'e çıkarırken, Gazişehir 6 puanda kaldı.