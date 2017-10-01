 Dadaşlar iddialı – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Dadaşlar iddialı

    Dadaşlar iddialı
    TFF 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Erzurumspor, gözünü Adana'ya dikti. Oynadıkları futbolun karşılığını alamadıklarını belirten teknik direktör Osman Özköylü, "Adana'yı mağlup edip, çıkışa geçmek istiyoruz. Bu maçaiyi hazırlandık ve istediğimiz sonucu alacağı" iddiasında bulundu
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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