ANKARA'NIN GÜCÜ

Başkent ekibinin son kurbanı Gaziantepspor oldu. Son 15 dakikaya mağlup giren İsmail Kartal’ın öğrencileri, Kehinde’nin golleriyle galibiyete uzandı, üst üste 3. maçını da kazanmayı başardı

SON haftaların flaş takımı Ankaragücü; Çaykur Rizespor ve Samsunspor'dan sonra dün de Gaziantepspor'a şans tanımadı. Sarı-lacivertliler yenik duruma düştüğü deplasmanda son dakika golüyle zafere uzandı, üst üste 3. karşılaşmasını da kazandı.



PERDEYİ SERHAN AÇTI

Kadrosunun tamamı yerli oyunculardan kurulu olan ve 20 yaş ortalamasıyla mücadele eden ev sahibi, güçlü rakibine karşı uzun süre direndi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci 45'inde ise 3 gol vardı. Kırmızı-siyahlılar, 63. dakikada Serhan Yılmaz'ın golüyle öne geçmeyi başardı. Bu golün ardından ise maçın kontrolü Başkent ekibine geçti. Rakip kalede sayısız fırsatı harcayan Ankaragücü, eşitlik goülünü 75'te Kehinde ile buldu.



SON DAKİKA ZAFERİ

GALİBİYET golü için baskısını artıran konuk takım, son dakikalarda da oyunun hakimiydi. Beraberlik sayısını atan Kehinde, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımına 3 puanı kazandıran adam oldu. Nijeryalı futbolcu, bu sezon ilk gollerini de bu maçta attı. Kötü başladığı sezonda 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Ankaragücü, puanını 11'e çıkarırken, ev sahibi Gaziantep ise 4 puanla son sıradaki yerini korudu.