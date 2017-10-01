 Adana’da hedef 4’te 4 – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    Adana’da hedef 4’te 4

    Adana’da hedef 4’te 4
    Sahasında oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Adanaspor, bugün konuk edeceği Erzurum'a da şans tanımıyor. Teknik direktör Kemal Kılıç, taraftarları önünde galibiyet serisine devam etmek istediklerini kaydedip, "Sezon başında belirlediğimiz bir hedef vardı. O da sahamızda puan kaybı yaşamamak. Erzurumspor karşısında da elimizden geleni yapıp, 3 puanı alacağız" sözlerini sarfetti.
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:14
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