Adana’da hedef 4’te 4

Sahasında oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Adanaspor, bugün konuk edeceği Erzurum'a da şans tanımıyor. Teknik direktör Kemal Kılıç, taraftarları önünde galibiyet serisine devam etmek istediklerini kaydedip, "Sezon başında belirlediğimiz bir hedef vardı. O da sahamızda puan kaybı yaşamamak. Erzurumspor karşısında da elimizden geleni yapıp, 3 puanı alacağız" sözlerini sarfetti.