 TERİM 1. LİG MAÇINDA! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    TERİM 1. LİG MAÇINDA!

    TERİM 1. LİG MAÇINDA!

    Türkiye eski Futbol Direktörü , TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Adana Demirspor takımları arasında oynanan karşılaşmayı takip ediyor.

    TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sürpriz bir konuk da takip ediyor. Türkiye eski Futbol Direktörü , Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu ve beraberindekilerle birlikte mücadeleyi statta izledi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TERİM 1. LİG MAÇINDA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.