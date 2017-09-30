TERİM 1. LİG MAÇINDA!
Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Adana Demirspor takımları arasında oynanan karşılaşmayı takip ediyor.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:35
-
YILDIRIM HAKEM ODASINI BASTI
Toplam 96
Yorum
yıldırımspor taraftar guılyanoyu neden ıslıklamıyor adam her maç rezil.
-
YILDIRIM ÇARPTI
Toplam 23
Yorum
samba zumba gıulyano ile fener her maç 10 kişi..hiç bir icraatı yok..sadece penaltı atıyor.
-
A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 9
Yorum
Şevket CAN Bu Milli Takım Kadrosunu Tayfur Havutçu kurmuş olabilir, Volkan Şen,Arda Turan bir yıldır oynadıkları Takıma 18 kişilik kadroya giremiyor,
TERİM 1. LİG MAÇINDA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.