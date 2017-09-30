İstanbulspor ve Adana Demirspor yenişemedi
TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Adana Demirspor, 2-2 berabere kaldı.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Mehmet Zeki Çelik, Onur Ergün, Cajic (Dk. 82 Şaban Yılmaz Genişyürek), Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Yunus Emre Yalçın (Dk. 78 Onur Kolay), Kojic (Dk. 78 Bougouhi), Zafer Şensoy
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Yiğitcan Erdoğan, Lingane (Dk. 79 Savaş Yılmaz), Yiğit İncedemir (Dk. 78 Umut Sönmez), Lalawele, Mendy (Dk. 63 Tambe), Abdulkadir Parmak, Atabey Çiçek
Goller: Dk. 43 Kojic, Dk. 61 Muhsin Yıldırım (Penaltıdan) (İstanbulspor), Dk. 45+2 Atabey Çiçek, Dk. 81 Tambe (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Zafer Şensoy, Dk. 39 Mehmet Zeki Çelik, Dk. 51 Cajic (İstanbulspor), Dk. 62 Yiğit İncedemir (Adana Demirspor)
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:29
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ABOUBAKAR SEVDASI SÜRÜYOR
Toplam 7
Yorum
hakan abou gelse ligin tozunu atarız.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 12
Yorum
hakan volkan şenin bu kadroda ne işi var? yaşlanmış sabri yi çağırmakta ayrı bi vaka
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BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..
Toplam 6
Yorum
Ertan Öyle görülüyor ki Fenerbahçenin oynayacağı maçlarda görev yapan tüm hakemler bunun etkisi altında kalıp. ters kararlar verebilecek! Kazanan?
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