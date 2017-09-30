 İstanbulspor ve Adana Demirspor yenişemedi – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ve yenişemedi

    İstanbulspor ve Adana Demirspor yenişemedi

    'in 7. haftasında ile , 2-2 berabere kaldı.

    Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

    Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Mehmet Zeki Çelik, Onur Ergün, Cajic (Dk. 82 Şaban Yılmaz Genişyürek), Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Yunus Emre Yalçın (Dk. 78 Onur Kolay), Kojic (Dk. 78 Bougouhi), Zafer Şensoy

    Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Yiğitcan Erdoğan, Lingane (Dk. 79 Savaş Yılmaz), Yiğit İncedemir (Dk. 78 Umut Sönmez), Lalawele, Mendy (Dk. 63 Tambe), Abdulkadir Parmak, Atabey Çiçek

    Goller: Dk. 43 Kojic, Dk. 61 Muhsin Yıldırım (Penaltıdan) (), Dk. 45+2 Atabey Çiçek, Dk. 81 Tambe ()

    Sarı kartlar: Dk. 13 Zafer Şensoy, Dk. 39 Mehmet Zeki Çelik, Dk. 51 Cajic (İstanbulspor), Dk. 62 Yiğit İncedemir (Adana Demirspor)

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbulspor ve Adana Demirspor yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.