 Es-Es’ten taraftara destek çağrısı – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Es-Es’ten taraftara destek çağrısı

    Es-Es’ten taraftara destek çağrısı
    Teknik direktörlüğe Yücel İldiz'i getiren Eskişehirspor'da Başkan Sinan Özeçoğlu, Manisaspor karşılaşması öncesinde taraftarlara destek çağrısında bulundu. Manisaspor karşılaşmasıyla birlikte çıkışa geçeceklerine canı gönülden inandıklarını belirten Özeçoğlu, "Büyük taraftarımızı tribünleri doldurarak, takımımıza destek vermeye ve bu zor günlerimizde kulübümüze sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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