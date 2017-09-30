 Es Es ilk galibiyetini aldı – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Es Es ilk galibiyetini aldı

    Es Es ilk galibiyetini aldı

    TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, Manisaspor'u 3-2 mağlup etti.

    Türkiye 1'inci Futbol Ligi'nde Eskişehirspor kendi sahasında Grand Medical Manisaspor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    39'uncu dakikada gelişen Grand Medical Manisaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Perovic sert vurdu, top kaleci Kayacan'ın bakışları arasında ağlarla kucaklaştı: 0-1.

    45'inci dakikada Hasan Ayaroğlu'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Hikmet topa elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi, Bruno penaltıya gole çevirdi: 1-1.

    56'ncı dakikada Dorukhan'a sert giren Grand Medical Manisasporlu Fahri hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
    65'inci dakikada Dorukhan'ın sağdan ortasında Semih Şentürk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

    72'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Hasan Ayaroğlu'nun sert şutunda top ağlarla kucaklaştı: 3-1.
    80'inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Sebaihi takımının ikinci golünü kaydetti: 3-2.

    Maç, Eskişehirspor'un 3-2 galibiyeti ile bitti.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:43
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