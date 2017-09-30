Es Es ilk galibiyetini aldı
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, Manisaspor'u 3-2 mağlup etti.
Türkiye 1'inci Futbol Ligi'nde Eskişehirspor kendi sahasında Grand Medical Manisaspor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
39'uncu dakikada gelişen Grand Medical Manisaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Perovic sert vurdu, top kaleci Kayacan'ın bakışları arasında ağlarla kucaklaştı: 0-1.
45'inci dakikada Hasan Ayaroğlu'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Hikmet topa elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi, Bruno penaltıya gole çevirdi: 1-1.
56'ncı dakikada Dorukhan'a sert giren Grand Medical Manisasporlu Fahri hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
65'inci dakikada Dorukhan'ın sağdan ortasında Semih Şentürk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
72'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Hasan Ayaroğlu'nun sert şutunda top ağlarla kucaklaştı: 3-1.
80'inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Sebaihi takımının ikinci golünü kaydetti: 3-2.
Maç, Eskişehirspor'un 3-2 galibiyeti ile bitti.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:43
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''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
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TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
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