Es Es ilk galibiyetini aldı

Türkiye 1'inci Futbol Ligi'nde Eskişehirspor kendi sahasında Grand Medical Manisaspor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

39'uncu dakikada gelişen Grand Medical Manisaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Perovic sert vurdu, top kaleci Kayacan'ın bakışları arasında ağlarla kucaklaştı: 0-1.



45'inci dakikada Hasan Ayaroğlu'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Hikmet topa elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi, Bruno penaltıya gole çevirdi: 1-1.



56'ncı dakikada Dorukhan'a sert giren Grand Medical Manisasporlu Fahri hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

65'inci dakikada Dorukhan'ın sağdan ortasında Semih Şentürk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.



72'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Hasan Ayaroğlu'nun sert şutunda top ağlarla kucaklaştı: 3-1.

80'inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Sebaihi takımının ikinci golünü kaydetti: 3-2.



Maç, Eskişehirspor'un 3-2 galibiyeti ile bitti.

