Denizlispor tek attı, üç aldı
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Denizlispor, sahasında Gazişehir Gaziantep'u 1-0 mağlup ederek, bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Mehmet Emin Tuğral
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taşkın İlter, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 60 Kappel), Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Ziya Alkurt, Barış Örücü, Yasin Ozan (Dk. 85 Moritz)
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Yasin Palaz, Webo (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Gökhan Alsan (Dk. 85 Yusuf Cihat Çelik), Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 68 Kabasele), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Gol: Dk. 90+2 Moritz (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Yasin Ozan, Dk. 52 Taşkın İlter (Denizlispor), Dk. 42 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90 Yusuf Cihat Çelik (Gazişehir Gaziantep)
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:34
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ABOUBAKAR SEVDASI SÜRÜYOR
Toplam 7
Yorum
hakan abou gelse ligin tozunu atarız.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 12
Yorum
hakan volkan şenin bu kadroda ne işi var? yaşlanmış sabri yi çağırmakta ayrı bi vaka
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BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..
Toplam 6
Yorum
Ertan Öyle görülüyor ki Fenerbahçenin oynayacağı maçlarda görev yapan tüm hakemler bunun etkisi altında kalıp. ters kararlar verebilecek! Kazanan?
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