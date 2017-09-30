 Denizlispor tek attı, üç aldı – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    tek attı, üç aldı

    Denizlispor tek attı, üç aldı

    'in 7. haftasında , sahasında 'u 1-0 mağlup ederek, bu sezon ilk galibiyetini aldı.

    Stat: Denizli Atatürk

    Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Mehmet Emin Tuğral

    Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taşkın İlter, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 60 Kappel), Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Ziya Alkurt, Barış Örücü, Yasin Ozan (Dk. 85 Moritz)

    Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Yasin Palaz, Webo (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Gökhan Alsan (Dk. 85 Yusuf Cihat Çelik), Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 68 Kabasele), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu

    Gol: Dk. 90+2 Moritz ()

    Sarı kartlar: Dk. 31 Yasin Ozan, Dk. 52 Taşkın İlter (Denizlispor), Dk. 42 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90 Yusuf Cihat Çelik ()

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:34
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