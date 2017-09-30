Ankaragücü tutulmuyor
Maçtan dakikalar
60. dakikada Ankaragücü atağında Putsilla çalımlarla ceza sahasının hemen dışından şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ankaragücülü futbolcu Kehinde, ceza sahası dışından vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.
63. dakikada Gaziantepspor atağında Serhan'ın ceza alanı dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
75. dakikada Ankaragücü sol kanattan atağında yapılan ortaya Kehinde kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
89. dakikada Ankaragücü atağında yapılan ortada Kehinde'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Serkan Gençerler xx, Orkun Aktaş xx
Gaziantepspor: Adnan xx, Şenol xx, Serhan xx, Hüseyin xx, Hasan xx, İlker xx, Muhammed xx, Oktay xx, Müslüm xx, Gökhan xx (Mustafa Emirhan dk. 85 ?), Yusuf xx (Enes Nural dk. 72 x)
Yedekler: Musa Emre, Yunus, Harun, İbrahim Halil, Mehmet Sait, Necmi, Erdal
Teknik Direktör: Bünyamin Süral
Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Alihan xx, Gençer xx, Mehmet Sak xx, Sedat xx (Muhammed Kehinde dk. 57 xxx), Arif xx (Abdulkadir dk. 72 x), Kenan xx (Da Silva dk.46 x), Putsila xxx, İlhan xx, Mehmet Umut Nayir xx
Yedekler: Altay, Dieng, Mahmut, Enes, Yusuf, Ferhat
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Serhan (dk. 63) (Gaziantepspor), Kehinde (dk. 75), Muhammed Kehinde (dk. 89) (Ankaragücü)
Kırmızı Kart: Serhan (dk. 90+2) (Gaziantepspor)
Sarı Kartlar: Gökhan Çamur, Muhammet İldiz, Oktay Aydın, Adnan Karabulut (Gaziantepspor), Mehmet Sak, Ferhat Kiraz, Alihan, Umut Nayır (Ankaragücü)
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:30
-
''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
-
HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
-
TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
Ankaragücü tutulmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.