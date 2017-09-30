 Ankaragücü tutulmuyor – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Ankaragücü tutulmuyor

    Ankaragücü tutulmuyor
    Gaziantepspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadeleyi Ankaragücü 2-1 kazandı.

    Maçtan dakikalar
    60. dakikada Ankaragücü atağında Putsilla çalımlarla ceza sahasının hemen dışından şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
    62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ankaragücülü futbolcu Kehinde, ceza sahası dışından vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.
    63. dakikada Gaziantepspor atağında Serhan'ın ceza alanı dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
    75. dakikada Ankaragücü sol kanattan atağında yapılan ortaya Kehinde kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
    89. dakikada Ankaragücü atağında yapılan ortada Kehinde'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

    Stat: Gaziantep Kalyon
    Hakemler: Hakan Ceylan xx, Serkan Gençerler xx, Orkun Aktaş xx
    Gaziantepspor: Adnan xx, Şenol xx, Serhan xx, Hüseyin xx, Hasan xx, İlker xx, Muhammed xx, Oktay xx, Müslüm xx, Gökhan xx (Mustafa Emirhan dk. 85 ?), Yusuf xx (Enes Nural dk. 72 x)
    Yedekler: Musa Emre, Yunus, Harun, İbrahim Halil, Mehmet Sait, Necmi, Erdal
    Teknik Direktör: Bünyamin Süral
    Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Alihan xx, Gençer xx, Mehmet Sak xx, Sedat xx (Muhammed Kehinde dk. 57 xxx), Arif xx (Abdulkadir dk. 72 x), Kenan xx (Da Silva dk.46 x), Putsila xxx, İlhan xx, Mehmet Umut Nayir xx
    Yedekler: Altay, Dieng, Mahmut, Enes, Yusuf, Ferhat
    Teknik Direktör: İsmail Kartal
    Goller: Serhan (dk. 63) (Gaziantepspor), Kehinde (dk. 75), Muhammed Kehinde (dk. 89) (Ankaragücü)
    Kırmızı Kart: Serhan (dk. 90+2) (Gaziantepspor)
    Sarı Kartlar: Gökhan Çamur, Muhammet İldiz, Oktay Aydın, Adnan Karabulut (Gaziantepspor), Mehmet Sak, Ferhat Kiraz, Alihan, Umut Nayır (Ankaragücü)
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:30
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