Altınordu şov

Kırmızı-lacivertliler, golcüleri; 7. maçında 6. golünü atan Mirkan ve 4. maçında 5. kez ağları sarsan Kerim’le üst üste 3. zaferine imza atıp lgide 2. sıraya yerleşti

TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altınordu, Bolu deplasmanında şov yaptı. Ev sahibi kırmızı-beyazlılar üst üste 2 maçlık galibiyet serisine bir yenisini eklemek için çıktığı maçta kendisi gibi aynı seriye sahip İzmir ekibine boyun eğdi. Kırmızı-lacivertliler, formda golcüsü Mirkan'ın 14'te 7. maçında 6. golüyle ilk yarının skorunu belirledi.



KERİM FRİKİKTEN AVLADI

İKİNCİ yarıda Bolu, F.Bahçe'den transferi Melih'le 56'da eşitliği sağladı. İzmir ekibinde bu sefer diğer golcü Kerim sahne aldı. 70'teki frikikte, tam köşeye vuruşunda kaleci Gökhan çaresiz kaldı ve direğe de çarpan top filelere gitti. Kalan sürede skoru koruyan Altınordu, Samsun ve G.Antep'ten sonra Bolu'yu da devirip maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.