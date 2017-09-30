Altınordu şov
Kırmızı-lacivertliler, golcüleri; 7. maçında 6. golünü atan Mirkan ve 4. maçında 5. kez ağları sarsan Kerim’le üst üste 3. zaferine imza atıp lgide 2. sıraya yerleşti
KERİM FRİKİKTEN AVLADI
İKİNCİ yarıda Bolu, F.Bahçe'den transferi Melih'le 56'da eşitliği sağladı. İzmir ekibinde bu sefer diğer golcü Kerim sahne aldı. 70'teki frikikte, tam köşeye vuruşunda kaleci Gökhan çaresiz kaldı ve direğe de çarpan top filelere gitti. Kalan sürede skoru koruyan Altınordu, Samsun ve G.Antep'ten sonra Bolu'yu da devirip maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:59
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
Altınordu şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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