TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 Boluspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu
30 Eylül Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep: Yiğit Arslan
13.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç
15.30 Gaziantepspor-MKE Ankaragücü: Hakan Ceylan
18.00 Eskişehirspor-Grandmedical Manisaspor: Ali Şansalan
1 Ekim Pazar:
13.00 Samsunspor-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay
13.00 Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor: Bahattin Şimşek
15.30 Elazığspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
18.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Çağatay Şahan
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:32
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UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 trafoya kedi girmiştir oyunu soğutmak için kasıtlı yapıldığını bilmeyen yoktur inkar eden bjklidir SENIN GIBI KANIBOZUK ÖYLE DER ZATEN:) .
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''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 19
Yorum
futbol Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçenin başına bir an evvel Ali Koç un gelip bu adamlardan Fenerbahçe ve Türk futbolunu kurtarmasını bekliyorum
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''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 19
Yorum
BBB Yüzüne baktım, hiç kızarmıyordu.!! İnsan olmadığı kanaatine vardım. Veyahut maske takmıştı.
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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