 TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    'de haftanın hakemleri belli oldu

    TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

    'in 7. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    18.00 Boluspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu

    30 Eylül Cumartesi:

    13.00 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep: Yiğit Arslan

    13.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç

    15.30 Gaziantepspor-MKE Ankaragücü: Hakan Ceylan

    18.00 Eskişehirspor-Grandmedical Manisaspor: Ali Şansalan

    1 Ekim Pazar:

    13.00 Samsunspor-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay

    13.00 Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor: Bahattin Şimşek

    15.30 Elazığspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

    18.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Çağatay Şahan

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:32
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