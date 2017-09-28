MENEMEN KAYA GİBİ
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta G.Saray’ın efsane isimlerinden Suat Kaya’nın çalıştırdığı Menemen, 5’te 5 yaptı. İzmir temsilcisi, Diyarbakır ekibi Amed’i de 47’de Taner’in penaltı golüyle yıktı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 4 maçını kayıpsız geçip liderlik koltuğuna yerleşen Menemen Belediyespor, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Amed Sportif engelini de evinde aşmasını bildi: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakayı 47'nci dakikada Taşkın'ın penaltı golüyle kazanan İzmir temsilcisi, 5'te 5 yapıp 15 puanla şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
MENEMEN KAYA GİBİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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