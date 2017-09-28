 MENEMEN KAYA GİBİ – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    MENEMEN KAYA GİBİ

    MENEMEN KAYA GİBİ

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta G.Saray’ın efsane isimlerinden Suat Kaya’nın çalıştırdığı Menemen, 5’te 5 yaptı. İzmir temsilcisi, Diyarbakır ekibi Amed’i de 47’de Taner’in penaltı golüyle yıktı

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 4 maçını kayıpsız geçip liderlik koltuğuna yerleşen Menemen Belediyespor, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Amed Sportif engelini de evinde aşmasını bildi: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakayı 47'nci dakikada Taşkın'ın penaltı golüyle kazanan İzmir temsilcisi, 5'te 5 yapıp 15 puanla şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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