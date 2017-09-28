 Denizlispor yeni hocasını buldu – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    yeni hocasını buldu

    Denizlispor yeni hocasını buldu

    TFF 1. Lig'de 1 puanla son sıradaki , yolların ayrıldığı Yusuf Şimşek'in yerine teknik direktör arayışlarını 'le anlaşarak sonlandırdı.

    Dün Denizli'ye gelen tecrübeli teknik adamla yapılan ön görüşmenin ardından bugün telefonla yapılan görüşmede detaylarda da anlaşma sağlandı. Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan 'in cumartesi günü oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında takıman başında sahaya çıkacağı öğrenildi. Başkan Mustafa Üstek, Reha Erginer'le dün yaptıkları görüşmenin ardından bugün ikinci bir görüşme yaparak anlaşma sağladıklarını belirterek, "Hocamıza güvendik, inandık. İnşallah için yeni bir başlangıç olur" dedi. Erginer, 5 kişilik ekibiyle görev yapacak.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:35
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