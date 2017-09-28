Denizlispor yeni hocasını buldu
TFF 1. Lig'de 1 puanla son sıradaki Denizlispor, yolların ayrıldığı Yusuf Şimşek'in yerine teknik direktör arayışlarını Reha Erginer'le anlaşarak sonlandırdı.
Dün Denizli'ye gelen tecrübeli teknik adamla yapılan ön görüşmenin ardından bugün telefonla yapılan görüşmede detaylarda da anlaşma sağlandı. Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Reha Erginer'in cumartesi günü oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında takıman başında sahaya çıkacağı öğrenildi. Başkan Mustafa Üstek, Reha Erginer'le dün yaptıkları görüşmenin ardından bugün ikinci bir görüşme yaparak anlaşma sağladıklarını belirterek, "Hocamıza güvendik, inandık. İnşallah Denizlispor için yeni bir başlangıç olur" dedi. Erginer, 5 kişilik ekibiyle görev yapacak.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:35
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PFDK DERBİNİN FATURASINI KESTİ
Toplam 1
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EMIRCAN VANLI Valla hiç vermemek daha iyi olurdu ama saçma bir ceza haklı pozisyona itiraz ediyor ama olan oldu artık hayırlısı SAYGILARIMLA KOLAY GELSIN
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İŞTE TUDOR'UN 'CİĞERCİ' ÖNLEMİ
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glatasaray galatasarayda ndiayenin skor katkısı vermesi lazım bu belhandayıda ranatlatır sadece koşu ile büyük takım orta sahasında yer bulamazsın
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GALATASARAY'DA TARİHİ ADIM
Toplam 7
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wow halkın takımı değil azizin takımı diyecektin galiba?
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