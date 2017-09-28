 Denizlispor Reha Erginer ile anlaştı – Fotomaç – 28 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ile anlaştı

    Denizlispor Reha Erginer ile anlaştı

    TFF 1. Lig'de mücadele eden , Yusuf Şimşek’in ardından Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile anlaştı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , ilk 6 haftada aldığı kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verdiği Yusuf Şimşek'in ardından Reha Kemal Enginer ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Dün Denizli'ye gelen tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmenin ardından detaylarda da anlaşma sağlandığı bildirildi. Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Reha Kemal Erginer'in cumartesi günü oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi. Konu ile ilgili yeşil-siyahlı kulüpten yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Sezon başından itibaren birlikte çalışmakta olduğumuz Yusuf Şimşek ile Salı günü kulüp binamızda görüşen Başkanımız Mustafa Üstek ve 3 yönetim kurulu üyemiz görüşme sonucunda sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı almış, Yusuf Şimşek tarafından bu karar kabul edilmiştir. Kararın fiilen uygulanabilmesi için kendisini bugün tesislere davet ettiğimizde ise yönetim kurulu üyelerimizden birinin açıklamalarını bahane göstererek sözleşmeyi karşılıklı feshetmekten vazgeçtiğini belirten Yusuf Şimşek davetimize olumlu yanıt vermemiştir.

    Kulübümüz bu tutum nedeniyle Yusuf Şimşek'in sözleşmesinde yer alan tek taraflı fesih hakkını kullanarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir. Noter huzurunda sözleşmenin tek taraflı feshi yapılarak TFF'ye bildirilmiştir. Takımımızın yeni teknik direktörlüğü görevi için Reha Kemal Erginer ile anlaşılmıştır."
    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizlispor Reha Erginer ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.