Denizlispor Reha Erginer ile anlaştı
TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, Yusuf Şimşek’in ardından Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile anlaştı.
"Sezon başından itibaren birlikte çalışmakta olduğumuz Yusuf Şimşek ile Salı günü kulüp binamızda görüşen Başkanımız Mustafa Üstek ve 3 yönetim kurulu üyemiz görüşme sonucunda sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı almış, Yusuf Şimşek tarafından bu karar kabul edilmiştir. Kararın fiilen uygulanabilmesi için kendisini bugün tesislere davet ettiğimizde ise yönetim kurulu üyelerimizden birinin açıklamalarını bahane göstererek sözleşmeyi karşılıklı feshetmekten vazgeçtiğini belirten Yusuf Şimşek davetimize olumlu yanıt vermemiştir.
Kulübümüz bu tutum nedeniyle Yusuf Şimşek'in sözleşmesinde yer alan tek taraflı fesih hakkını kullanarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir. Noter huzurunda sözleşmenin tek taraflı feshi yapılarak TFF'ye bildirilmiştir. Takımımızın yeni teknik direktörlüğü görevi için Reha Kemal Erginer ile anlaşılmıştır."
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:32
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PFDK DERBİNİN FATURASINI KESTİ
Toplam 1
Yorum
EMIRCAN VANLI Valla hiç vermemek daha iyi olurdu ama saçma bir ceza haklı pozisyona itiraz ediyor ama olan oldu artık hayırlısı SAYGILARIMLA KOLAY GELSIN
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İŞTE TUDOR'UN 'CİĞERCİ' ÖNLEMİ
Toplam 17
Yorum
glatasaray galatasarayda ndiayenin skor katkısı vermesi lazım bu belhandayıda ranatlatır sadece koşu ile büyük takım orta sahasında yer bulamazsın
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GALATASARAY'DA TARİHİ ADIM
Toplam 7
Yorum
wow halkın takımı değil azizin takımı diyecektin galiba?
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