Denizlispor'da 4 aday var
TFF 1. Lig'de 6 maçta 1 puanla son sırada kalan Denizlispor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından yeni teknik adam arayışları sürüyor.
Yeşil-siyahlı yönetim, dün akşam yaptığı toplantıda teknik direktörlük için 4 isimle görüşme kararı aldı. Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Erkan Sözeri'nin yanı sıra bir süredir takım çalıştırmayan Hamza Hamzaoğlu, Yılmaz Vural ve İsmet Taşdemir'le görüşülmesi yönünde görüş birliğine varıldı.
Adaylarla görüşmelere başlayan Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Yönetim kurulu olarak bazı isimler belirledik. Bu isimlerle görüşmeler yapıyoruz. Aceleci davranmak istemiyoruz. Hafta sonundaki maça teknik direktörümüzü yetiştirmek gibi bir kaygımız yok. En iyi kararı vermek istiyoruz" dedi. Takım, haftanın ilk çalışmasını Altyapı Koordinatörü Ali Kepenek yönetiminde yaptı. Yeşil-siyahlıları cumartesi günü iç sahada oynanacak Gazişehir Gaziantep maçına Kepenek'in hazırlayacağı öğrenildi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:04
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FAİR PLAY RUHUNA YAKIŞMADI!
Toplam 45
Yorum
8 taş bırakın bu işleri fazla kalkma olmasın sonra 6 puanla gurup sonuncusu olmakta var
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Bir ileri iki geri
Toplam 3
Yorum
5561 yav he he
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KARTAL'DA TRABZON MESAİSİ BAŞLADI
Toplam 3
Yorum
KRAL lens niye alındı madem oynamıcaktı Q7 ondan bin kat iyi töre de iyileşiyomuş lense ne gerek kaldı bari liglerde ilk11 oynsın artık hoca
Denizlispor'da 4 aday var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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