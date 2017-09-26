"TEKLİF YAPTIK"
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erol Bulut’a sunduğu tekliften olumlu yanıt aldı.
Bugün genç teknik adamın kulübüyle de görüşüp izin alacağı belirtilen Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, daha sonra basın önünde imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.
Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor'un 2. Lig'de mücadele ettiği dönemde Teknik Direktör Özcan Kızıltan'ın yardımcısı olarak görev yapmıştı. Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktörün bugün belli olması bekleniyor.
"Erol Hocamıza teklif yaptık"
Erol Bulut'a teklif sunduklarını doğrulayan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, genç teknik adamı takımın başına getirmek istediklerini söyledi. Gevrek, "Erol Bulut Başakşehir'de Abdullah Hoca'nın yardımcısı. Tabi kendisi tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Futbol camiası içerisinde de saygı duyulan bir teknik adam. Yeni Malatyaspor olarak genç, heyecanlı bir ismin bize daha fazla şey katacağını düşündük ve Erol Hocamıza teklif yaptık. Kulübüyle ilgili pürüzler var, inşallah bu pürüzleri de çözeriz. Şuan hali hazırda takımın içinde olan hocamız ile birlikte güçlü ve heyecanlı bir ekip kurarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Henüz kesin anlaştık diyemem, Başakşehir Kulübü'nden haber bekliyoruz" diye konuştu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:49
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dost hayal dünyasında yaşamayalım gerçekleri görelim Hakem gördüğünü çaldı ortalığı daha fazla bulandırmayalım
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