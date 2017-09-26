Karşıyaka’ya ‘Can’ verecek
2. Lig Beyaz Grup'ta hem FIFA ve TFF'den aldıgı 6 puan silme cezası hem de üst üste 2 maglubiyetle sarsılan Karsıyaka'da Teknik Direktör Atilla Günes, sakatlıgı geçen Can Erdem'i Bugsas karsısında 11'e monte etmeye hazırlanıyor.
Son Nigde Bld. maçında 24 dakika oynayan Can için Günes, "Geçen hafta 2 gün idman yaptıktan sonra forma giydi. Kendisiyle de konusup kararı öyle verecegim" bilgisini verdi. 30 yasındaki tecrübeli golcü geçen sezon 17 gol atmıstı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:22
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
Karşıyaka’ya ‘Can’ verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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