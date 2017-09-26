Karşıyaka’ya ‘Can’ verecek

2. Lig Beyaz Grup'ta hem FIFA ve TFF'den aldıgı 6 puan silme cezası hem de üst üste 2 maglubiyetle sarsılan Karsıyaka'da Teknik Direktör Atilla Günes, sakatlıgı geçen Can Erdem'i Bugsas karsısında 11'e monte etmeye hazırlanıyor.

Son Nigde Bld. maçında 24 dakika oynayan Can için Günes, "Geçen hafta 2 gün idman yaptıktan sonra forma giydi. Kendisiyle de konusup kararı öyle verecegim" bilgisini verdi. 30 yasındaki tecrübeli golcü geçen sezon 17 gol atmıstı.