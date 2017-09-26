 Eskişehirspor'da icra durduruldu – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    'da icra durduruldu

    <a href="/index/eskisehirspor?id=63e52203-81da-43d5-a9c7-e8642318ea40" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a>'da icra durduruldu
    'a bir kırtasiye şirketi tarafından gönderilen icra durduruldu.

    'dan yaklaşık 15 bin lira alacağı bulunan kırtasiye şirketi, kulübe icra gönderdi. İcra görevlileri spor aletlerini kamyonete yüklemek için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne girdi. Daha sonra Eskişehirspor avukatlarının araya girmesiyle icra görevlileri çalışmalarını durdurdu.
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:21
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