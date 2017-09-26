Eskişehirspor'da icra durduruldu
Eskişehirspor'dan yaklaşık 15 bin lira alacağı bulunan kırtasiye şirketi, kulübe icra gönderdi. İcra görevlileri spor aletlerini kamyonete yüklemek için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne girdi. Daha sonra Eskişehirspor avukatlarının araya girmesiyle icra görevlileri çalışmalarını durdurdu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 16:21
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Kaptan dümene geçiyor
Toplam 6
Yorum
Gerçek TS Adamsın Onur .!!! Geri Dön .......
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BORCUMUZ VAR
Toplam 5
Yorum
Koryanalı Burak gardaş sen elinden geleni yapmaya çalıştıkca yapıyorsun da aldığın son kuruşa kadar helâl.Mustafa özkurt akcabat
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PFDK'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA!
Toplam 3
Yorum
MUSTAFA DEMİR NE YAPSINLAR VERMESİNLERMİ CEZA O BAŞKA BU BAŞKA ALIŞMIŞINIZ KORUNMAYA
Eskişehirspor'da icra durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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