 Es-Es’le dönüm maçı – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    Es-Es’le dönüm maçı

    Es-Es’le dönüm maçı
    İstanbul'a evinde 2-1 yenilen Manisa, Eskişehir deplasmanını dönüm maçı olarak görüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Çok zor maç olacak. Ama ne kadar zor olursa olsun, ne kadar sıkıntı yaşarsak yaşayalım inancımızı yitirmemek zorundayız. Amacımız Manisa'ya 3 puanla dönmek" diye konuştu
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
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