Es-Es’le dönüm maçı

İstanbul'a evinde 2-1 yenilen Manisa, Eskişehir deplasmanını dönüm maçı olarak görüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Çok zor maç olacak. Ama ne kadar zor olursa olsun, ne kadar sıkıntı yaşarsak yaşayalım inancımızı yitirmemek zorundayız. Amacımız Manisa'ya 3 puanla dönmek" diye konuştu