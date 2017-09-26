Denizlispor, Yusuf Şimşek ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor yönetimi, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle, Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Kulüpten, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuzun aldığı kararla Yusuf Şimşek'in sözleşmesi karşılıklı görüşülerek feshedilmiştir. Sayın Yusuf Şimşek'e ve yardımcı hocalarımıza sezon başından bu yana Denizlispor'umuza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dileriz."
Yeşil-siyahlı takım ligde oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan alabildi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:34
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dost hayal dünyasında yaşamayalım gerçekleri görelim Hakem gördüğünü çaldı ortalığı daha fazla bulandırmayalım
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