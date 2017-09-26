 Balıkesir’de penaltılı eşitlik – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    Balıkesir’de penaltılı eşitlik

    Balıkesir’de penaltılı eşitlik

    Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor'u elinden kaçırdı: 1-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 76. dakikasında ev sahibi ekip Nizamettin Çalışkan'ın penaltı golüyle öne geçti. İki hafta önce liderlik koltuğunu kaybeden Çaykur Rizespor da Braian Samudio'nun son dakikada attığı penaltı golüyle karşılık verince maç 1-1 sona erdi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
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