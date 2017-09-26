Balıkesir’de penaltılı eşitlik
Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor'u elinden kaçırdı: 1-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 76. dakikasında ev sahibi ekip Nizamettin Çalışkan'ın penaltı golüyle öne geçti. İki hafta önce liderlik koltuğunu kaybeden Çaykur Rizespor da Braian Samudio'nun son dakikada attığı penaltı golüyle karşılık verince maç 1-1 sona erdi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:55
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
Balıkesir’de penaltılı eşitlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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