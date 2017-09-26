Ankaragücü'nde Nduka şoku
TFF 1. Lig'de Ç.Rize ve Samsun galibiyetleriyle moral bulan Ankaragücü, sok bir sakatlıkla sarsıldı. Sarı-lacivertlilere, Nijeryalı orta sahası Nduka'dan kötü haber geldi. Balıkesir maçında bacagına darbe alan 29 yasındaki tecrübeli futbolcu, 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Daha önce Bolu, Mersin IY, Adana ve Wil 1900 formaları giyen Nduka, sezon basında Ankaragücü'ne transfer olmustu. Adana'yla TFF 1. Lig sampiyonlugu yasayan Nduka, bu sezon 2 maçta oynadı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:24
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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