 Ankaragücü'nde Nduka şoku – Fotomaç – 26 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ankaragücü'nde Nduka şoku

    Ankaragücü'nde Nduka şoku

    TFF 1. Lig'de Ç.Rize ve Samsun galibiyetleriyle moral bulan Ankaragücü, sok bir sakatlıkla sarsıldı. Sarı-lacivertlilere, Nijeryalı orta sahası Nduka'dan kötü haber geldi. Balıkesir maçında bacagına darbe alan 29 yasındaki tecrübeli futbolcu, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

    Daha önce Bolu, Mersin IY, Adana ve Wil 1900 formaları giyen Nduka, sezon basında Ankaragücü'ne transfer olmustu. Adana'yla TFF 1. Lig sampiyonlugu yasayan Nduka, bu sezon 2 maçta oynadı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ankaragücü'nde Nduka şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.