Ankaragücü'nde Nduka şoku

TFF 1. Lig'de Ç.Rize ve Samsun galibiyetleriyle moral bulan Ankaragücü, sok bir sakatlıkla sarsıldı. Sarı-lacivertlilere, Nijeryalı orta sahası Nduka'dan kötü haber geldi. Balıkesir maçında bacagına darbe alan 29 yasındaki tecrübeli futbolcu, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Daha önce Bolu, Mersin IY, Adana ve Wil 1900 formaları giyen Nduka, sezon basında Ankaragücü'ne transfer olmustu. Adana'yla TFF 1. Lig sampiyonlugu yasayan Nduka, bu sezon 2 maçta oynadı.