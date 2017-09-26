 ADANA DERBİSİNDE GÜLEN DEMİRSPOR – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    ADANA DERBİSİNDE GÜLEN DEMİRSPOR

    ADANA DERBİSİNDE GÜLEN DEMİRSPOR

    TFF 1. Lig'de 6. haftanın kapanış maçında oynanan Adana derbisinde gülen taraf Demirspor oldu: 1-0. İlk yarısı golsüz biten derbinin 50. dakikasında Yiğitcan Erdoğan, Adana Demirspor'u öne geçirdi. Bu gole karşılık veremeyen Adanaspor'da Bekircan Doğan, son dakikada kırmızı kart gördü.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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