Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 13, 29 ve 89. dakikalarda Armel Drole ile 72'de İbrahim Akdağ attı. Konuk ekibin golleri ise 45'te Hüseyin Üner ve 48. dakikada Ziya Alkurt'tan geldi.

Bu sonuçla Ümraniyespor 13 puanla lider Giresunspor'un arkasında 2. sırada yer alırken 1 puanlı Denizlispor, son sırada bulunuyor.