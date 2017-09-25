 ÜMRANİYESPOR ZİRVEYE GÖZ DİKTİ – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ZİRVEYE GÖZ DİKTİ

    <a href="/index/umraniyespor?id=588171c2-1247-4f03-8821-00f198965017" class="" rel="tag">ÜMRANİYESPOR</a> ZİRVEYE GÖZ DİKTİ

    TFF 1.Lig'in 6. haftasında sahasında 'u 4-2 yendi.

    Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 13, 29 ve 89. dakikalarda Armel Drole ile 72'de İbrahim Akdağ attı. Konuk ekibin golleri ise 45'te Hüseyin Üner ve 48. dakikada Ziya Alkurt'tan geldi.

    Bu sonuçla 13 puanla lider Giresunspor'un arkasında 2. sırada yer alırken 1 puanlı , son sırada bulunuyor.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ZİRVEYE GÖZ DİKTİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.