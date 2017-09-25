ÜMRANİYESPOR ZİRVEYE GÖZ DİKTİ
TFF 1.Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor sahasında Denizlispor'u 4-2 yendi.
Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 13, 29 ve 89. dakikalarda Armel Drole ile 72'de İbrahim Akdağ attı. Konuk ekibin golleri ise 45'te Hüseyin Üner ve 48. dakikada Ziya Alkurt'tan geldi.
Bu sonuçla Ümraniyespor 13 puanla lider Giresunspor'un arkasında 2. sırada yer alırken 1 puanlı Denizlispor, son sırada bulunuyor.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:24
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Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay siz gidip büyüğüz yeniyoruz diye övünün gidin isterseniz bin kere yenin biz bu sene şampiyonuz şampiyon olamadıktan sonra bin kere yenin
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KARİYERİ TEHLİKEDE!
Toplam 2
Yorum
can lay lay lom yaşıyor profesyonellik diye bişey yoktu
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Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay her yerde büyük takımız diye geçinen fbliler dünyaya rezil edende fbliler biz bjk değiliz gelin bakalım futbol nasıl oynanır göreceksiniz
ÜMRANİYESPOR ZİRVEYE GÖZ DİKTİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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