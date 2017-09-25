 Ne Giresunspor ne de Elazığspor – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ne Giresunspor ne de Elazığspor

    Ne Giresunspor ne de Elazığspor
    TFF 1. Lig'de gol sesi çıkmayan tek karşılaşma Giresun'da oynandı. Lider Giresunspor, taraftarı önünde konuk ettiği Elazığspor ile golsüz berabere kaldı. Rakibine karşı daha çok pozisyona giren taraf olan Karadeniz ekibi, yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Ev sahibi puanını 14'e, Elazığspor da 11'e çıkardı.

    Adana'da derbi günü
    TFF 1. Ligi'nde haftanın derbisi Adana'da oynanacak. Adana Demirspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beİN Max 1'den yayınlanacak. Adana Demir'de eksik bulunmazken, Adanaspor'da Vinicius cezası nedeniyle oynamayacak.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ne Giresunspor ne de Elazığspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.