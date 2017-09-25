Ne Giresunspor ne de Elazığspor

TFF 1. Lig'de gol sesi çıkmayan tek karşılaşma Giresun'da oynandı. Lider Giresunspor, taraftarı önünde konuk ettiği Elazığspor ile golsüz berabere kaldı. Rakibine karşı daha çok pozisyona giren taraf olan Karadeniz ekibi, yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Ev sahibi puanını 14'e, Elazığspor da 11'e çıkardı.



Adana'da derbi günü

TFF 1. Ligi'nde haftanın derbisi Adana'da oynanacak. Adana Demirspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beİN Max 1'den yayınlanacak. Adana Demir'de eksik bulunmazken, Adanaspor'da Vinicius cezası nedeniyle oynamayacak.