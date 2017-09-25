Ne Giresunspor ne de Elazığspor
Adana'da derbi günü
TFF 1. Ligi'nde haftanın derbisi Adana'da oynanacak. Adana Demirspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beİN Max 1'den yayınlanacak. Adana Demir'de eksik bulunmazken, Adanaspor'da Vinicius cezası nedeniyle oynamayacak.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:12
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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