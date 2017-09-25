Gaziantep’te düello eşitlikle sona erdi

YÜCEL İldiz ile anlaşan Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep deplasmanıdan 1 puan çıkardı: 2-2. Eskişehirspor, 3'üncü dakikada Bruno ile öne geçti. Gazişehir, ikinci yarıda Webo ile eşitliği sağladı. Ancak Ahmet Kesim kendi kalesine attığı golle konuk ekibi yeniden öne geçirdi. Maçta son sözü Gökhan Alsan söyledi va karşılaşma 2-2 sona erdi. 4 puana yükselen Es-Es, haftaya Manisa'yı ağırlayacak.





Yeni patron Yücel İldiz

ESKİŞEHİRSPOR'DA Sergen Yalçın'ın ardından boşalan teknik direktörlük görevine Yücel İldiz getirilecek. Son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor'u çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın bugün kulüp tesislerine giderek, sözleşme imzalayacağı öğrenildi.