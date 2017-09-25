Gaziantep’te düello eşitlikle sona erdi
Yeni patron Yücel İldiz
ESKİŞEHİRSPOR'DA Sergen Yalçın'ın ardından boşalan teknik direktörlük görevine Yücel İldiz getirilecek. Son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor'u çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın bugün kulüp tesislerine giderek, sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:09
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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