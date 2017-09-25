 Gaziantep’te düello eşitlikle sona erdi – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gaziantep’te düello eşitlikle sona erdi

    Gaziantep’te düello eşitlikle sona erdi
    YÜCEL İldiz ile anlaşan Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep deplasmanıdan 1 puan çıkardı: 2-2. Eskişehirspor, 3'üncü dakikada Bruno ile öne geçti. Gazişehir, ikinci yarıda Webo ile eşitliği sağladı. Ancak Ahmet Kesim kendi kalesine attığı golle konuk ekibi yeniden öne geçirdi. Maçta son sözü Gökhan Alsan söyledi va karşılaşma 2-2 sona erdi. 4 puana yükselen Es-Es, haftaya Manisa'yı ağırlayacak.


    Yeni patron Yücel İldiz
    ESKİŞEHİRSPOR'DA Sergen Yalçın'ın ardından boşalan teknik direktörlük görevine Yücel İldiz getirilecek. Son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor'u çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın bugün kulüp tesislerine giderek, sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gaziantep’te düello eşitlikle sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.