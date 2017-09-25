Boluspor coştu bir kere

Sezona kötü bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, Adana Demir’den sonra dün de Erzurum’a şans tanımadı. Yarenler zorlu deplasmandan zaferle ayrıldı, 2’de 2 yaptı

TFF 1. Lig'de Boluspor fırtınası esmeye başladı. İlk 4 haftayı yalnızca 2 puanla kapatan kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz hafta devirdiği Adana Demir'in ardından dün de Erzurum'a şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibi karşısında etkili olan yarenler, ilk yarıda bulduğu gollerle işi bitirdi. Rakip kalede üst üste pozisyonlara giren konuk takım, aradığı golü 36. dakikada buldu. Takımın yıldız ismi Poepon, perdeyi açan isim oldu. İlk yarının son dakikalarında bu kez İrfan Başaran sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise pozisyon açısından kısır geçti. Her iki takımda hücuma çıkmaktan zorlanırken, Boluspor bu sonuçla puanını 8'e çıkardı.