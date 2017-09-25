ANKARA FIRTINASI
Geçen hafta deplasmanda Rize’yi yenerek liderlikten eden Ankaragücü, bir başka Karadeniz ekibi olan Samsunspor engelini Umut Nayir’in golüyle yenip 2’de 2 yaptı
UMUT NAYİR BELİRLEDİ
SON dakikalara kadar karşılıklı atakların sonuç vermediği karşılaşmanın 89. dakikasında Umut Nayir'in attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda skoru üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 8 puana yükselen Ankaragücü, haftaya Gaziantepspor deplasmanına çıkacak.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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