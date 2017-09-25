ANKARA FIRTINASI

Geçen hafta deplasmanda Rize’yi yenerek liderlikten eden Ankaragücü, bir başka Karadeniz ekibi olan Samsunspor engelini Umut Nayir’in golüyle yenip 2’de 2 yaptı

TFF 1. Lig'e Ankaragücü fırtınası esiyor... Lige kötü bir başlangıç yapan, geçen hafta lider Rizespor'u deplasmanda 4'leyerek çıkışa geçen başkent ekibi, dün de bir başka Karadeniz temsilcisi olan Samsunspor'u Umut Nayir'in 89'da attığı golle mağlup etti: 1-0. Sarılacivertliler böylece 2'de 2 yaparak galibiyet serisine başladılar.



UMUT NAYİR BELİRLEDİ

SON dakikalara kadar karşılıklı atakların sonuç vermediği karşılaşmanın 89. dakikasında Umut Nayir'in attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda skoru üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 8 puana yükselen Ankaragücü, haftaya Gaziantepspor deplasmanına çıkacak.

