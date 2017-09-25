 ANKARA FIRTINASI – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ANKARA FIRTINASI

    ANKARA FIRTINASI

    Geçen hafta deplasmanda Rize’yi yenerek liderlikten eden Ankaragücü, bir başka Karadeniz ekibi olan Samsunspor engelini Umut Nayir’in golüyle yenip 2’de 2 yaptı

    TFF 1. Lig'e Ankaragücü fırtınası esiyor... Lige kötü bir başlangıç yapan, geçen hafta lider Rizespor'u deplasmanda 4'leyerek çıkışa geçen başkent ekibi, dün de bir başka Karadeniz temsilcisi olan Samsunspor'u Umut Nayir'in 89'da attığı golle mağlup etti: 1-0. Sarılacivertliler böylece 2'de 2 yaparak galibiyet serisine başladılar.

    UMUT NAYİR BELİRLEDİ
    SON dakikalara kadar karşılıklı atakların sonuç vermediği karşılaşmanın 89. dakikasında Umut Nayir'in attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda skoru üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 8 puana yükselen Ankaragücü, haftaya Gaziantepspor deplasmanına çıkacak.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ANKARA FIRTINASI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.