Altınordu dört köşe!

Haftayı 3-0'lık Gaziantepspor galibiyetiyle kapatan Altınorduspor'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Takımdaşlık ruhunun sahaya çok iyi yansıdığını belirtip, "Bizi başarılı kılan da bu. Çıkışımızı Boluspor deplasmanında sürdüreceğiz. Yapabileceklerimizin en iyisini yapacağız" açıklamasında bulundu.



Rize telafi peşinde

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne mağlup olan Çaykur Rize, gözünü Balıkesirspor'a dikti. Teknik direktör Hikmet Karaman, bugün konuk olacakları rakiplerini yeneceklerini iddia edip, "Yeni bir galibiyet serisi için başlangıcı Balıkesir deplasmanında yapacağız. Artık maç saatini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.