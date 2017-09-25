Altınordu dört köşe!
Rize telafi peşinde
Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne mağlup olan Çaykur Rize, gözünü Balıkesirspor'a dikti. Teknik direktör Hikmet Karaman, bugün konuk olacakları rakiplerini yeneceklerini iddia edip, "Yeni bir galibiyet serisi için başlangıcı Balıkesir deplasmanında yapacağız. Artık maç saatini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
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HEDEFTEKİ ADAM SELÇUK İNAN
Toplam 1
Yorum
Yasama Selçuk bizim kaptanımız. Üstelik adam gibi adam. Onu protesto eden FB'lidir.
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DİLMEN'DEN TUDOR'A ÖVGÜ
Toplam 7
Yorum
sami bu ridvan da tam magara tipi oldu, gece gosen korkudan altina edersin, 1 ay once Tudora salliyordu, simdi ovuyor,bu yorumcular tam komedi
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RYAN BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Toplam 9
Yorum
TCelcius Ne anlatıyorsunuz la siz kevaşeler macın gerilimi olabilir saçma sapan konuşmayın danalar dağılın kanırtırım kazanma hırsından herşey
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