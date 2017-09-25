 ADANA DERBİSİNDE KAZANAN BELLİ OLDU – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    ADANA DERBİSİNDE KAZANAN BELLİ OLDU

    ADANA DERBİSİNDE KAZANAN BELLİ OLDU

    TFF 1. Lig'de , ezeli rakibi 'u 1-0 yendi.

    TFF 1'inci Lig'in 6'ıncı haftasında iki Adana ekibinin karşı karşıya geldiği derbi maçta , 'u 1-0 mağlup etti.

    Maçtan dakikalar
    31'inci dakikada Adana Demirspor'da Atabay'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
    50'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Abdulkadir'in ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Yiğitcan'ın kaleye şutu İrfancan'ın sağından ağlara gitti: 1-0
    52'nci dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Abdulkadir'in ortasına dokunan oyuncu olmayınca Adana Demirspor, net gol pozisyonundan yararlanamadı.
    56'ncı dakikada Atabey, rakiplerini çalımlayıp topu Mendy'nin önüne aktardı. Topla buluşan Mendy, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
    60'ıncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigo'nun ceza sahasına ortasını iyi takip eden Bahattin'in vuruşu üstten auta çıktı.
    90+3'üncü dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Bekir, hakemle girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Karşılaşma Adana Demirspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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