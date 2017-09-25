ADANA DERBİSİNDE KAZANAN BELLİ OLDU
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, ezeli rakibi Adanaspor'u 1-0 yendi.
TFF 1'inci Lig'in 6'ıncı haftasında iki Adana ekibinin karşı karşıya geldiği derbi maçta Adana Demirspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
31'inci dakikada Adana Demirspor'da Atabay'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
50'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Abdulkadir'in ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Yiğitcan'ın kaleye şutu İrfancan'ın sağından ağlara gitti: 1-0
52'nci dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Abdulkadir'in ortasına dokunan oyuncu olmayınca Adana Demirspor, net gol pozisyonundan yararlanamadı.
56'ncı dakikada Atabey, rakiplerini çalımlayıp topu Mendy'nin önüne aktardı. Topla buluşan Mendy, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
60'ıncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigo'nun ceza sahasına ortasını iyi takip eden Bahattin'in vuruşu üstten auta çıktı.
90+3'üncü dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Bekir, hakemle girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşma Adana Demirspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:10
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
sam Peki ya tersi olursa tukurdugunu yalayacakmisin sen ya ostersuns ta kalmissin yada vardar ovasinda
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
deniz antalya sn türklerin taraftarını hele hele beşiktaşın taraftarını ne kadar biliosun desibel rekoru kırılır merak etmeyın
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DEV MAÇ ÇAKIR'IN
Toplam 2
Yorum
Potansiyel Cüneyt Hocayı MHK Fenerbahçe - BJK maçına veremezken, UEFA Haftanın maçına atama yapıyor. Umarım TFF bu konuyu ciddi bir şekilde ele alır.
ADANA DERBİSİNDE KAZANAN BELLİ OLDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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