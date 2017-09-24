 İstanbulspor farkı kaçırdı – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    İstanbulspor farkı kaçırdı

    İstanbulspor farkı kaçırdı
    İSTANBULSPOR, üçüncü galibiyetini Manisa deplasmanında aldı: 2-1. İlk yarıda kaleciler Emrullah ve Okan gole izin vermediler. İstanbulspor, 57'de Mehmet Zeki'nin uzakta attığı golle öne geçti. 81'de Muhsin ile farkı 2'ye çıkaran konuk ekip, 71'de Kojic ile 90+4'te Yunus Emre ile 2 de penaltı kaçırdı. Mustafa'nın frikiği skoru belirledi: 1-2.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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