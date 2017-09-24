İstanbulspor farkı kaçırdı
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:01
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ARSEN ORMAN
Toplam 2
Yorum
karakartal Beşiktaş yönetimi Mahmut uslu bilinçli olarak ortamı geriyor.Bunlar Beşiktaşa kurulan büyük oyunun bir parçası.
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FENERBAHÇE'NİN PALABIYIK UĞURU
Toplam 1
Yorum
adı uğur mu? hakem maçı katletti. açık fener lehine yapılan bir sürü hatası var bu ugur değil taraflılıktır.
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FIRAT'TAN ŞOK HAREKET
Toplam 1
Yorum
Temple Son çıkar yöneticileri yok şöyle yok böyle! Tüm Türkiye Fenerbahçeden nefret eder olduk artık yazık...
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