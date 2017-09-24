Eskişehirspor'un yeni hocası belli oldu
Eskişehirspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Yücel İldiz'in 2 gün içerisinde imza atacağı öğrenildi.
Öte yandan Yücel İldiz son olarak Giresunspor'u çalıştırmıştı. Geçen sezon TFF 1. Lig Play-Off mücadelesinde Eskişehirspor ile karşılaşan İldiz'in öğrencileri, elenerek Süper Lig hedefini ertelemişlerdi. Yücel İldiz bunun üzerine görevini bırakmıştı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:45
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ŞENOL GÜNEŞ'E CEZA YOLDA!
Toplam 36
Yorum
BEŞİKTAŞ boğazını sıkmadığını kyjer bile söyledi sen hala ? takip et gündemi ona göre yorum yap kardeş bu kadar kin nefret beslemeyin ülke takımına
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 25
Yorum
BEŞİKTAŞ çıkıp yaptığı yorumlar bile nefret söylemi nefret içerikli nasıl oluyor da haklı olduğunu söylüyorsunuz ? sonra sporda şiddet yasası değilmi
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ŞENOL GÜNEŞ'E CEZA YOLDA!
Toplam 36
Yorum
göksel geçen sene fb maçında Ş.Güneş veya tosiç kaç maz ceza aldı .Konya kupa maçında kaç maç ceza aldılar.Net olan bjk ceza verilirken kayırma var
Eskişehirspor'un yeni hocası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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