 Eskişehirspor'un yeni hocası belli oldu – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    'un yeni hocası belli oldu

    Eskişehirspor'un yeni hocası belli oldu

    'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 'in 2 gün içerisinde imza atacağı öğrenildi.

    TFF 1. Lig'de bu sezon daha zor günler geçiren , son olarak ile anlaşmaya vardı. Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu'nun doğruladığı anlaşmanın 1 yıllık olarak imzalanacağı öğrenildi. Eskişehirspor'un geçirdiği zor günlere rağmen Yücel İldiz'in camiayı tanıdığı için teklifi kabul ettiğini belirten Başkan Özeçoğlu, yarın ya da salı günü resmi imzaların atılacağının müjdesini verdi.

    Öte yandan Yücel İldiz son olarak Giresunspor'u çalıştırmıştı. Geçen sezon TFF 1. Lig Play-Off mücadelesinde Eskişehirspor ile karşılaşan İldiz'in öğrencileri, elenerek Süper Lig hedefini ertelemişlerdi. Yücel İldiz bunun üzerine görevini bırakmıştı.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:45
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