 Erkan Zengin’in cezaları onandı – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    ’in cezaları onandı

    Erkan Zengin’in cezaları onandı
    TFF Tahkim Kurulu, Eskişehirsporlu Erkan Zengin'e verilen cezaları onadı. Yapılan açıklamada Erkan'ın 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezasına itirazını görüştüğü ifade edildi.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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