 Altınordu coştu – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    coştu

    Altınordu coştu

    İzmir temsilcisi, konuğu Gaziantepspor’u Kerim Avcı (2) ve Mirkan’ın golleriyle rahat geçti. Ligin en golcü ekiplerinden biri olan , üst üste 2. galibiyetini elde etti

    TFF 1. Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Altınordu, evinde Gaziantepspor'u rahat devirdi: 3-0. 45+2 ve 52. dakikalarda Kerim Avcı'nın golleriyle öne geçen İzmir temsilcisi, Mirkan'ın 74'teki sayısıyla zaferi perçinledi. Böylece bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Altınordu, çıkışını sürdürürken, ligin en golcü ekiplerinden biri olmayı da başardı. Zor günler geçiren Gaziantep ise kötü gidişi sürdürdü. Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan, 1 kez de berabere kalan kırmızı-siyahlı takım, toplamda 4'üncü yenilgisini yaşadı. Gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak, Gaziantep ise Ankaragücü'nü ağırlayacak
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    Serimiz sürecek
    Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu, iyi bir skorla galip gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Oyuncularını tebrik eden Eroğlu, seriyi sürdürmek istediklerini kaydetti.'nü ağırlayacak.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:08
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