Şike depremi!
Gazişehir Gaziantep Kulübü, idarecisi Nizammetin Keremoğlu ve Gaziantepspor futbolcusu Elyasa Süme geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor maçında 'müsabaka sonucunu etkilemeye' teşebbüs ettikleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
İşte TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklama
Hukuk Müşavirliği'nce 22.09.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOLKulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübü idarecisi NİZAMETTİN KEREMOĞLU'nun 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında"müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GAZİANTEPSPOR Kulübü futbolcusu ABDULLAH ELYASA SÜME'nin 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında"müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü futbolcusu İSMAİL HAKTAN ODABAŞI'nın 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu GÖKHAN SAZDAĞI'nın 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:56
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