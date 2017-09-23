TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, Erkan'ın 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezasına itirazını görüştüğü belirtildi.

Yapılan müzakere neticesinde, Erkan Zengin'e verilen cezaların, sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle onandığı aktarıldı.