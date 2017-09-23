Erkan Zengin'in cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un oyuncusu Erkan Zengin'e, Ümraniyespor maçında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaları onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, Erkan'ın 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezasına itirazını görüştüğü belirtildi.
Yapılan müzakere neticesinde, Erkan Zengin'e verilen cezaların, sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle onandığı aktarıldı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:27
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Katliam
Toplam 67
Yorum
Engin Biz bu adamla yola devam etmek istemiyoruz.maç katili vede hiç işinden anlamiyor.biz hakem makem anlamayiz,sen yanlişlarinla maçi kendin ver
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SUÇLU AYAĞA KALK
Toplam 14
Yorum
Ajanyorumyazmış Ersun yanal sen misin?
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Katliam
Toplam 67
Yorum
recep macin sike oldugu belli.hepsi fener yüzünden.3 puan icin CASa basvurun.3-0dan mac almak sikeden baska mümkün olmaz.Fener yapinca da olmuyodu
Erkan Zengin'in cezası onandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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