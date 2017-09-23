 Erkan Zengin'in cezası onandı – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'in cezası onandı

    <a href="/index/erkan-zengin?id=a93679af-8cae-4c5b-aa76-1c03ce38292c" class="" rel="tag">Erkan Zengin</a>'in cezası onandı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un oyuncusu 'e, Ümraniyespor maçında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaları onadı.

    TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, Erkan'ın 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezasına itirazını görüştüğü belirtildi.

    Yapılan müzakere neticesinde, 'e verilen cezaların, sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle onandığı aktarıldı.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'in cezası onandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.