Çaykur Rizespor'a FIFA'dan iyi haber
Çaykur Rizespor'un İran'ın Persepolis takımından geçen yıl transfer ettiği ancak dönmesini isteyen İranlı taraftarların ailesine yönelik tehditleri üzerine Avusturya kampından ayrılarak ülkesine dönen forvet oyucusu 23 yaşındaki Mehdi Taremi ile ilgili FIFA'ya yaptığı şikayet sonuçlandı.
İran'ın Persian Gulf Pro Lig ekiplerinden Persepolis takımından geçen yıl 2 yıllığına Çaykur Rizespor'a transfer olan Mehdi Taremi için transferi sonrası bazı taraftarlar 'Ülkene dön' kampanyası başlatmıştı. Gerçekleşen transferin ardından Çaykur Rizespor Kulübü'nün internet sitesine de hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderen İranlı taraftarlar, oyuncunun İran'da yaşayan ailesine yönelik de tehditlerde bulundu. İran'da önceki sezonu gol kralı olarak tamamlayan başarılı oyuncu artan tehdit ve baskılar nedeniyle takımın Avusturya kampını terk ederek ülkesine dönmüştü. Çaykur Rizespor Kulübü, 2 yıllık sözleşmesi bulunan futbolcu için FIFA'ya başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren FIFA, futbolcunun Çaykur Rizespor'a 789.500 Euro tazminat ödemesine karar verdi. FİFA ayrıca futbolcuya 4 ay men cezası ve kulübüne iki dönem transfer yasağı verdi.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:48
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Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 39
Yorum
FARUK Merhaba fatih terim bitmiştir velevki trabzona alınması hiçte iyi olacağını sanmam alnırsa trabzon taraftar kaybına uğrayacağına inanıyorum
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Geçtiğimiz sezon gergin geçmişti
Toplam 4
Yorum
yunus eliniz kolunuz oynamasın beşiktaş ağır taştır.
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Suçlu ayağa kalk!
Toplam 13
Yorum
ts61 Ortada yönetici yok. ersun herşeyi yönetiyor. ikisi beraber gitmeli bu rezillikten sonra istifa ederler artık.trabzonun tarihine geçtiniz
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